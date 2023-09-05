Wednesday, 06 September 2023 02:17 GMT

إغلاق باب التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية 8 سبتمبر

9/5/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إغلاق باب التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة استكمال كافة متطلبات التسجيل الخاصة بأبنائهم قبل الموعد المحدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05092023000110011019ID1107011409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث