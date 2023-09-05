أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إغلاق باب التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.



ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة استكمال كافة متطلبات التسجيل الخاصة بأبنائهم قبل الموعد المحدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز