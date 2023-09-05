إغلاق باب التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية 8 سبتمبر
التاريخ
9/5/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إغلاق باب التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.
ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة استكمال كافة متطلبات التسجيل الخاصة بأبنائهم قبل الموعد المحدد.
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