67 يوماً من «مفاجآت صيف دبي» بالأرقام

اختتمت الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي» موسم الصيف والذي كان مليئاً بالمرح والمتعة والترفيه والربح، حيث تخلّلته الكثير من العروض الترويجية المذهلة، والفعاليات الترفيهية الرائعة، والأنشطة التفاعلية وغيرها الكثير على مدى 67 يوماً، والتي أسهمت في تحقيق نجاح كبير لهذا الحدث الصيفي المميز، الذي استقطب العائلات من داخل وخارج الدولة، وقدم لهم تجارب استثنائية.

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «قدمت»مفاجآت صيف دبي«أروع الفعاليات والعروض الترويجية والجوائز خلال موسم الصيف في المدينة. وقد كان افتتاح هذه الدورة مميزاً لتزامنه مع احتفالات»العيد في دبي«خلال عيد الأضحى المبارك، لتشهد معها دبي موسماً مليئاً بالحفلات الموسيقية والفعاليات والسحوبات والتخفيضات والجوائز وهو ما أثرى من تجارب سكان وزوار دبي خلال عطلتهم الصيفية. فيما قدمت حملة»للأطفال مجاناً«قيمة مضافة للعائلات ومكنت أطفالهم من الاستمتاع بالإقامة الفندقية وكذلك الدخول إلى عدد من الوجهات الترفيهية بالمجان. هذا إلى جانب العروض الحصرية والباقات الأخرى التي ساهمت في تشجيع السياحة الداخلية. ولقد أسهم التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في توفير أرقى الخدمات والتسهيلات، وكذلك تقديم أفضل العروض الترفيهية والتخفيضات والجوائز لتصبح الأسعار مناسبة لمختلف الميزانيات، وجعل الزوار والضيوف يعيشون أمتع الأوقات بأسعار معقولة».



عروض ترفيهية رائعة

وشهدت الدورة السادسة والعشرون من مفاجآت صيف دبي إقامة 24 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية، أسعدت من خلالها المدينة عشّاق الموسيقى بأنغام تنبض بالحياة وحفلات ضخمة لا تُنسى. واستمتع الجمهور بحفلات عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية خلال عيد الأضحى المبارك لكل من الفنانين الكبيرين حسين الجسمي، وكاظم الساهر، إلى جانب «فنان العرب» محمد عبده. بالإضافة إلى ذلك شارك في الحفلات الأخرى مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين المشهورين عالمياً من أمثال جاه خليل، وفرحان أختر، ودافيدو، والعديد من النجوم الموهوبين الآخرين ضمن فعاليات موسم بيت ذا هيت (Beat the Heat) الموسيقي. ذلك بالإضافة إلى موسم الأفلام الضخمة «موفي ماجيك» الذي قدمته ريل سينما، والذي تضمن مجموعة من الأفلام الضخمة والأنشطة الترفيهية.

السحوبات وعروض التجزئة

وزار عدد كبير من الجمهور والمتسوقين 33 مركز تسوق لمشاهدة الفعاليات الترفيهية المشوقة التي استضافتها، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية التي شارك في تقديمها أكثر من 3500 متجر و1000 علامة تجارية لتقدّم لنا أروع كنوز قطاع التجزئة الفريد والمتنوع في المدينة. كما تمكن الأعضاء في 7 برامج ولاء مختلفة من الاستمتاع بعروض حصرية، في حين حصل 78 فائزاً محظوظاً على جوائز قيمة عبر السحوبات التي جرت على مدار أيام مفاجآت صيف دبي هذا الموسم، والتي شملت ملايين النقاط، والسيارات، وشقة سكنية من آيديلز، وجوائز نقدية مذهلة.

وحصل 100 متسوق محظوظ على جوائز «الفاتورة الرابحة اليومية» والتي امتدت لـ 10 أيام، حيث قدمت العلامات التجارية المشاركة 10 جوائز يومية بقيمة 1000 درهم للجائزة. وفاز 10 متسوقين بقسائم تسوق بقيمة 500 درهم إضافية عند تسوقهم خلال عروض التسوق لوقت محدود 24 ساعة والتي شملت أكثر من 25 عرضاً حصرياً.

تجارب الطعام



كما قدّم «أسبوع الصيف للمطاعم» أشهى الأطباق وألذ النكهات التي أعدّها أفضل الطُهاة في 60 مطعماً، والتي أتاحت جميعها لمرتاديها تذوّق وجبات شهية وقوائم تم إعدادها بعناية مقابل أسعار مذهلة.

وحظيت العديد من العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، حيث استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والمسابقات، وورش العمل، والحلويات اللذيذة. وزارت الشخصيتان المحبوبتان مدهش ودانة العديد من المواقع في المدينة وتعاونت مع السنافر وإنجلوت، وزينتا المدينة وشاركتا في الكثير من أنشطة المرح في أرجاء المدينة.

وتمكنت العديد من العائلات قضاء عطلة صيفية لا تُنسى مع أطفالهم في المدينة مع عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)، والتي تضمنت أكثر من 107 فنادق، بالإضافة إلى أن أكثر من 32 فندقاً آخر قدّمت عروضاً مميزة وحصرية للمقيمين فقط. وليس هذا فحسب، بل قدمت 12 وجهة ترفيهية وسياحية في جميع أنحاء المدينة عروضاً لا تُفوت لزوّارها خلال أشهر الصيف.

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