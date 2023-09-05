شخبوط بن نهيان آل نهيان يلتقي رئيس المجلس العسكري في غينيا

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة العقيد مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في جمهورية غينيا خلال زيارته للعاصمة كوناكري.

ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل فخامة رئيس المجلس العسكري الحاكم في جمهورية غينيا، معاليه تحياته وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غينيا، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

وتعكس زيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى غينيا واجتماعه مع رئيس المجلس العسكري الغيني، التزام الدولتين بدورهما في تعزيز الجهود المشتركة والتنموية لتقوية العلاقات الثنائية والبناء عليها لصالح شعبيهما.

كما التقى معاليه خلال الزيارة معالي الدكتور موريساندا كوياتي وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج، واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية الغينية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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