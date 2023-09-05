رفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، وشعب الإمارات أجمع بنجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وهبوطه سالماً إلى الأرض بعد مهمة فضائية هي الأطول لرائد فضائي عربي.

وقال: «باسم جمعية الشارقة الخيرية أؤكد اعتزازنا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة في ظل وكنف قيادتنا الرشيدة»، معرباً عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي اختصر مسافة سنوات وعقود طويلة، موضحاً أنه في سنوات معدودة لا تتجاوز نصف قرن حققت الإمارات إنجازات قياسية بسواعد أبنائها قلما تحققت في سائر دول العالم.

وقال: إن قيادتنا الحكيمة ذللت لنا كل الصعاب وما زلنا نطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات لدولتنا، ولا شك أنه بسواعد أبناء وفتيات الإمارات وبدعم من القيادة الرشيدة نحن ماضون في طريقنا لمزيد من النجاحات لتبقى الإمارات في صدارة الدول العظمى ويواصل التاريخ تدوين إنجازات بلدنا التي أضحت حديث العالم أجمع.

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