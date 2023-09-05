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3 ميداليات ملونة للاعبة المبارزة الهيام البلوشي في خمسة أيام

9/5/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نجحت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي في الفوز بفضية كأس آسيا تحت 17 وفضية غرب آسيا تحت 20 وبرونزية غرب آسيا تحت 23 في سلاح الفلورية، وذلك في إنجاز دولي جديد للمبارزة الإماراتية، وإضافة قيمة لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وكانت اللاعبة الهيام البلوشي أحرزت ميدالية ذهبية في بطولة المملكة العربية السعودية وفضية في بطولة آسيا للناشئات، إضافة إلى برونزية غرب آسيا وجميعها تحققت في غضون شهر واحد، مما يعكس قيمتها الفنية بالمبارزة ويبرز الجهود الكبيرة لإدارة النادي والمدربة ماهيتاب وصفي.


بدوره أكد مدير النادي نادر أبو شاويش أن الفوز بالميداليات الدولية للاعبي ولاعبات النادي في أقوى البطولات يعكس الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والاهتمام الكبير بالمواهب المواطنة في جميع الألعاب التي تمارس في النادي، ومثنياً على الجهود المشتركة لمنتسبي النادي.

وكشف أن اللاعبة الهيام البلوشي بعمر 17 سنة وشاركت في بطولة غرب آسيا بعدة فئات تحت 17 وتحت 20 وتحت 24 سنة، وذلك تحقيقاً لطموحها التصاعدي وأيضاً لنيل فرصة للاحتكاك مع لاعبات يفوقونها عمراً، وتمكنت خلال المنافسات التمهيدية من الفوز في خمس جولات منها فوزان ثمينان في الدورين ثمن وربع النهائي.

وثمن مدير النادي الإنجازات التي حققتها لاعبات النادي بالمبارزة، مؤكداً أنها تعزز الخطط الفنية المعتمدة لتطوير رياضة المبارزة في الإمارات، ودور النادي باستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، ووصف الميدالية البرونزية لغرب آسيا أنها إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية.


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