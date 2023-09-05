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ميتا توقف خاصية فيسبوك نيوز في بعض الدول الأوروبية

9/5/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء
أنها ستوقف خاصية "فيسبوك نيوز" على منصة التواصل الاجتماعي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاحقا هذا العام.

وأضافت ميتا أن المستخدمين سيظل بوسعهم رؤية روابط المواد الإخبارية وسيظل بمقدور ناشري الأخبار الأوروبيين الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم على فيسبوك بعد تنفيذ التعديل في ديسمبر كانون الأول.

لكن فيسبوك لن تبرم صفقات تجارية جديدة للحصول على محتوى الأخبار على "فيسبوك نيوز" ولن تقدم ابتكارات للمنتجات لناشري الأخبار في هذه البلدان.

وقالت ميتا في منشور "الأخبار تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المواد التي يطالعها الأشخاص حول العالم على فيسبوك، لذا فإن استكشاف الأخبار يعد جزءا صغيرا من تجربة فيسبوك بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص".

وتعرضت الشركة، إلى جانب شركة ألفابت العملاقة، لضغوط متزايدة من مشرعين في جميع أنحاء العالم لمشاركة نسبة أعلى من عوائد الإعلانات مع ناشري الأخبار.

وبدأت شركة ميتا حظر الأخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام لكل المستخدمين في كندا ردا على قانون جديد يلزم كبرى شركات الإنترنت بدفع أموال لناشري الأخبار. وطبقت أستراليا قانونا مماثلا في عام 2021.

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