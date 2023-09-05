البيت الأبيض: كوريا الشمالية ستدفع الثمن إذا زوّدت روسيا بأسلحة
التاريخ
9/5/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب في حال قامت بإمداد روسيا بأسلحة للقتال في حربها ضد أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان للصحافيين "سيدفعون ثمنا مقابل هذا الأمر في المجتمع الدولي".
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