تعويض لاجئ أفغاني سجن عن طريق الخطأ في اليونان

أعلن محامو لاجئ أفغاني، قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بعد اتهامه ظلما بالاتجار بالمهاجرين، أنه حصل على تعويضات الثلاثاء.

وألقي القبض على عاكف رسولي (25 عاما) بعد وصوله إلى اليونان في عام 2020 واتُهم بقيادة زورق جرفته الأمواج قبالة جزيرة ليسبوس، على مقربة من الساحل التركي.

وقال محاموه من مركز ليسبوس القانوني غير الحكومي "وافقت المحكمة على ضرورة تعويض رسولي عن الفترة التي قضاها في السجن ظلما".

وبحسب المحامين، حصل رسولي على تعويض قدره 15,920 يورو (17 ألف دولار).

وكانت محكمة الاستئناف في ليسبوس قد برأت رسولي في ديسمبر 2022، إلى جانب لاجئ أفغاني آخر اتهم بارتكاب الجرائم نفسها وحكم عليه بالسجن خمسين عاما.

ونقل المركز عن رسولي قوله "لقد عانيت كثيراً في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها. المال لن يعيد إلي أبداً الوقت الذي أخذ مني".

وبموجب قانون يوناني يعود إلى عام 2014، يواجه أي مهاجر متهم بقيادة قارب يحمل لاجئين عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل، حتى لو ثبت أنه ليس من مهربي البشر ولم يحصل على أموال مقابل العبور.

وقال المركز "ينبغي ألا ننسى أن هذه القضية ليست سوى واحدة من آلاف الحالات، بحيث يشكل الأشخاص المتهمون أو المدانون بتهمة التهريب ثاني أكبر عدد من نزلاء السجون في اليونان، ولن يتم تعويض معظمهم أبدًا عن هذه الفترة في السجن، حتى لو تمت تبرئتهم في النهاية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز