ردت دار الإفتاء المصرية على مسألة جواز الاستئجار في بعض العبادات مثل الحج والعمرة التي أثارت الجدل في مصر ، حينما روج أحد الدعاة المصريين إلى ما يسمى بعمرة البدل عن طريق أحد التطبيقات التي روج لها عبر فيديو في حسابه بموقع فيسبوك.

وأوضحت دار الإفتاء

المصرية إن سماسرة الدين فتحوا باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها.

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعنوان «سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها» قالت :

"من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية. ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه -جل وعلا-، ومن باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة. وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطًا (سمسارًا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].







وما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار خشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف".

وكان فيديو لداعية مصري روَّج فيه

لأحد التطبيقات، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأعلن فيه عن فرصة أداء العمرة عن أحد الأقارب المتوفين مقابل مبلغ قدره 4000 جنيه بما يسمى بـ " عمرة البدل"، أثار جدلاً واسعاً.

أول رد سعودي

وعلق حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية، على ترويج الداعية لتطبيق عمرة البدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حجازي إن تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين، داعيا ضيوف الرحمن إلى التوجه للقنوات الرسمية المرخصة من قبل الدول سواء في مصر أو في السعودية فهناك شركات مرخصة تحاسب في في حالة وجود أي خلل لضيوف الرحمن.

ووصف حجازي تطبيق عمرة البدل بأنه تجارة في الدين.

وأضاف

خلال تصريحات تلفزيونية أن السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقديم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة.

ووصف حجازي هذا الدعوات الخاصة بعمرة البدل بأنها عارية من الصحة وترغب في جمع أموال الناس بالباطل.