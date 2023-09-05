قتيلان في هطول أمطار غزيرة ببلغاريا

لقي شخصان حتفهما في بلغاريا على ساحل البحر الأسود الذي ضربته أمطار غزيرة أدت إلى إجلاء مصطافين، بحسب السلطات التي أبلغت أيضا عن مفقودين.

وصرح رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف للصحافيين في مدينة تساريفو (جنوب شرق) التي تضررت بشدة من سوء الأحوال الجوية "للأسف فقد العديد من الأشخاص حياتهم".

وأضاف أن "رجلا وامرأة لقيا مصرعهما" مضيفا أنه يجري البحث عن آخرين.

وتوجه رئيس الحكومة سريعا إلى الموقع للإشراف على جهود المسعفين ومعاينة الأضرار.

وارتفع منسوب مياه الأنهار بسبب الأمطار وغمرت المياه الطرقات واشاعت حالة من الذعر بين السياح الذين كان كثر منهم يستمتعون بآخر أيام الصيف.

واضطر المئات الى مغادرة الأماكن التي كانوا يمضون فيها عطلتهم على وجه السرعة للاحتماء في مكان آمن.

وبحسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تضررت شواطئ وجرفت سيارات ومنازل نقالة الى البحر.

وقال غورغي لابتشيف رئيس بلدية تساريفو وفق ما نقلت عنه قناة نوفا إن "كمية الأمطار" التي هطلت منذ الاثنين "غير مسبوقة". واعلنت حال الطوارىء في البلدة والبلدات المجاورة.

كما ضرب إعصار منطقة تولينوفو إلى الشمال.

ونادرا ما يشهد ساحل البحر الأسود فيضانات، لكن بلغاريا تشهد زيادة في هذه الظاهرة على خلفية تغير المناخ وسوء صيانة البنى التحتية.

ويقول الخبراء إن ارتفاع حرارة الارض أدى إلى زيادة شدة العواصف مع هطول مزيد من الأمطار وهبوب رياح عاتية ادت إلى فيضانات مفاجئة والحقت اضرارا بالسواحل.

وتساقطت ايضا في إسبانيا واليونان هذا الأسبوع أمطار غزيرة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص.