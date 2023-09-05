روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود
التاريخ
9/5/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الجنوبية اليوم الثلاثاء.
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