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روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

9/5/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الجنوبية اليوم الثلاثاء.

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