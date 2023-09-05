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إطلاق نار عند محطة فوبرتال المركزية في ألمانيا

9/5/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن وقوع
إطلاق نار عند محطة فوبرتال المركزية في ألمانيا والبحث عن اثنين من الجناة

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