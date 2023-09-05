1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.04 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18.89 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.32 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 29.05 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37.82 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 65.16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 5.77 مليون درهم و74 رهنا لفلل وشقق بقيمة 128.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9.91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.