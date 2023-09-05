سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 الثلاثاء في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاج الخام وتصديره.

عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.





اقرأ أيضا



السعودية وروسيا تمددان تقليص إمدادات النفط حتى نهاية العام







