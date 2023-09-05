سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي
التاريخ
9/5/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 الثلاثاء في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاج الخام وتصديره.
عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.
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