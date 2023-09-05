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سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي

9/5/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 الثلاثاء في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاج الخام وتصديره.

عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.

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