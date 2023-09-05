«إينفجن» تبحث في دبي أحدث توجهات المدن الذكية والصناعة 4.0

شهدت دبي انطلاق فعاليات النسخة الأولى من «إينفجن»، الحدث الذي نظمته شركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وناقشت أنشطة الفعالية أحدث التطورات والتوجهات على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات وسبل تعزيز الابتكار التكنولوجي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء وروّاد القطاع والمسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات المدن الذكية والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والصناعة 4.0.

وحملت الفعالية شعار «تمكين صنّاع المستقبل من خلال التكنولوجيا من أجل عالم مستدام»، ووفّرت منصة لتبادل الآراء والخبرات والمعرفة وتعزيز أوجه التعاون واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تتسم بالقدرة على رسم معالم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وشهدت الفعالية العديد من النقاشات وجلسات الحوار حول المدن الذكية والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والصناعة 4.0، كما تناول الخبراء أهمية التقنيات المتقدمة ودورها في تعزيز البنية التحتية الحضرية وأنظمة الرعاية الصحية وشبكات النقل والسلامة العامة.

تحولات إيجابية



وألقت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسة خلال الفعالية، شددت فيها على أهمية التقنيات المتقدمة في إحداث تحولات إيجابية عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت معالي الأميري إن الفعاليات البارزة مثل «إينفجن» توفر منصات ديناميكية تسهم في تعزيز أوجه التعاون وتسريع وتيرة الابتكار، من خلال إتاحة الفرصة أمام الخبراء وروّاد القطاعات لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول العديد من الموضوعات التي تهم مختلف قطاعات الأعمال، ومن خلال مساهمتها في تعزيز الحوارات البناءة، تصبح مثل هذه الفعاليات محفزاً لاستكشاف القدرات والإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها التقنيات المتقدمة ودورها في تعزيز آفاق النمو وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.

بدوره شدّد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، وقال: وفرت النسخة الأولى من فعالية «إينفجن» منصة مبتكرة جمعت تحت مظلتها نخبة من روّاد وقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يتشاركون الرؤية ذاتها بضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الحديثة، وقد أسهمت الفعالية في تعزيز أوجه الشراكات وإرساء أسس متينة للتعاون في تشكيل معالم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لمجتمعنا ودولتنا والأجيال القادمة.

وسلّطت فعالية «إينفجن» الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دول المنطقة على صعيد التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضمنت مجموعة من العروض التفاعلية التي قدمها ممثلو شركات مرموقة مثل هواوي وزين تِك ونوكيا ودِل تكنولوجيز وفورتنيت و«آي بي إم» و«إتش بي إي»، والتي تمحورت حول أحدث التطورات في المشهد الرقمي وتأثيرها المحتمل في مختلف القطاعات.

واستعرضت «زين تِك» الطرق التي يمكن من خلالها تبسيط رحلة التحول الرقمي لمساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق التميز الرقمي، بينما سلّطت هواوي الضوء على أهمية تعزيز التحول الرقمي للاقتصادات، وقدمت مجموعة من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى شبكات الجيل الخامس.

مراقبة البيانات



وتركزت العروض التي قدمتها شركات نوكيا ودِل تكنولوجيز و«آي بي إم» على تعريف الحضور بالطرق التي يمكن من خلالها توصيل الآلات والروبوتات رقمياً والتحكم فيها عن بُعد لتحسين الكفاءة ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي، كما سلطت شركة فورتينت الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في البيئات التشغيلية للتقنيات، ولا سيّما مع التقارب المستمر لشبكات تكنولوجيا المعلومات وشبكات التكنولوجيا التشغيلية.

واستعرضت «إتش بي إي» منصتها الجديدة المستندة إلى حوسبة الحافة والمخصصة لتمكين الشركات من الارتقاء بتجارب خدماتها المقدمة للعملاء من خلال محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة.

وشهدت فعالية «إينفجن» أيضاً الإعلان عن شراكتين تستهدفان تسريع التحول الرقمي وتعزيز أوجه التعاون، إذ تهدف الشراكة الأولى بين دو ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى تسريع التحول الرقمي لعمليات التصنيع، وستساعد الخدمات الاستشارية وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجريبية المؤسسات على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتعزيز ممارسات الاستدامة.

أما الشراكة الثانية فكانت بين دو وجمعية Hashgraph، للاستفادة من إمكانات منصة هيديرا بلوك تشين، حيث سيوفر هذا التعاون حلولاً آمنة وقابلة للتتبع والتطوير على منصة blockchain الخاصة بالشركة، ما يتيح تطبيقات فعالة ومستدامة عبر مختلف القطاعات.

وتعكس فعالية «إينفجن» التزام دو بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وممارسة الأعمال.