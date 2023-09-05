«العربية أبوظبي» تطلق 3 رحلات أسبوعية إلى كولومبو

«العربية أبوظبي» تطلق 3 رحلات أسبوعية إلى كولومبو
التاريخ
9/5/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي والعاصمة السريلانكية كولومبو.
وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باندارانيك الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 3 يناير 2024.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إضافة كولومبو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة مضي «العربية أبوظبي» قدماً في استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة بالعديد من الوجهات العالمية، والمساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الإضافة الجديدة للمسافرين على متن رحلاتنا خيارات مثالية لاستكشاف واحدة من أجمل الجزر الواقعة في المحيط الهندي، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر جوية مميزة ومدفوعة بالقيمة المضافة».
وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تستمر «العربية أبوظبي» في إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها وتعد كولومبو الوجهة الـ 34 التي تنطلق مباشرة من العاصمة أبوظبي.
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