«العربية أبوظبي» تطلق 3 رحلات أسبوعية إلى كولومبو

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي والعاصمة السريلانكية كولومبو.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باندارانيك الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 3 يناير 2024.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إضافة كولومبو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة مضي «العربية أبوظبي» قدماً في استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة بالعديد من الوجهات العالمية، والمساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الإضافة الجديدة للمسافرين على متن رحلاتنا خيارات مثالية لاستكشاف واحدة من أجمل الجزر الواقعة في المحيط الهندي، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر جوية مميزة ومدفوعة بالقيمة المضافة».

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تستمر «العربية أبوظبي» في إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها وتعد كولومبو الوجهة الـ 34 التي تنطلق مباشرة من العاصمة أبوظبي.