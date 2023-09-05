رحبت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الشركة الرائدة في الاقتصاد الدائري وأكبر منتج للوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفاسوديفان سيفانكوتي، وزير التعليم العام والعمل في حكومة ولاية كيرلا، لمناقشة والتعرف على المبادرات التعليمية والتوعوية التي تقوم بها الشركة للطلاب، للمساهمة في تأهيل الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وقام الوزير بجولة في مرافق شركة لوتاه للوقود الحيوي واطّلع على البرنامج التعليمي الذي يقوده معهد الخبرة التطبيقية IA Experience، الذراع التدريبية لمجموعة يوسف بن سعيد لوتاه، الذي يركز على تدريب الطلاب في مجال الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة في إعادة تدوير النفايات.

يعمل البرنامج على ربط المعرفة المكتسبة في الفصول الدراسية مع تطبيقاتها في الحياة الواقعية، عن طريق عمليات الشركة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعمل على تحويل زيت الطهي المستخدم إلى وقود حيوي. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي بقيادة الهند.

اشتهر سيفانكوتي بحملته «مدينة نظيفة، مدينة خضراء» خلال فترة توليه منصب عمدة تريفاندروم عاصمة ولاية كيرلا الهندية، وقد أبدى إعجابه بإنجازات الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد الدائري وقطاع تحويل النفايات إلى طاقة، وكذلك كيفية تثقيف الدولة لشبابها حول هذا النهج، قائلاً: «سعيد باهتمام دولة الإمارات بالمبادرات التعليمية في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري. التعليم هو أداة قيمة لإلهام الجيل القادم من قادة الاستدامة. مع عدد سكان يزيد على 34 مليون نسمة وأكثر من 30 ألف منفذ غذائي قيد التشغيل، يمكن لولاية كيرلا أن تستفيد استفادة عظيمة من اتباع النهج نفسه الذي يركز على الاقتصاد الدائري، والذي يمكن أن يغير بشكل كبير طريقة التعامل مع النفايات الحالية ومشاريع الطاقة البديلة».

وأضاف: «أعتقد اعتقاداً راسخاً أن التعاون مع لوتاه للوقود الحيوي والكيانات العاملة في مجال الاقتصاد الدائري سيزيد من تعزيز قطاع الوقود الحيوي في ولايتنا، ويلهم جيل الشباب لتطوير مشاريعهم الخاصة للحد من التلوث وتعزيز الاستدامة».

من جانبه قال يوسف سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «يسرنا أن نرحب بالوزير سيفانكوتي في شركة لوتاه للوقود الحيوي والمؤسسات التابعة لمؤسسة سعيد بن أحمد آل لوتاه الخيرية. نحن نتشارك الالتزام بتنمية المجتمع والمساهمة في مستقبل مستدام من خلال تثقيف الجيل القادم حول أهمية الاقتصاد الدائري، وإننا حريصون على التعاون مع الولاية في تثقيف جيل الشباب في ولاية كيرلا حول مفاهيم تحويل النفايات إلى طاقة لإلهامهم ليكونوا جزءاً من الحل».

وأضاف: «تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى تحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة للوفاء بالالتزامات البيئية العالمية وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات. وسيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وسيكون صقل مهارات الشباب وإعدادهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإيجاد حلول أكثر اخضراراً واستدامة أمراً أساسياً في تحقيق ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ».