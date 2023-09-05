وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالهيئة العامة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع جهورية سريلانكا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بمجال الطيران المدني.

تنص المذكرة على فتح الأجواء ورفع القيود عن ممارسة الحرية الثالثة والرابعة من قبل الناقلات الوطنية في البلدين إلى جانب الاتفاق على مجموعة من النقاط الإضافية بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة.

جاء ذلك خلال جولة من المباحثات أجراها وفد الدولة في العاصمة السريلانكية كولومبو، برئاسة سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بحضور سعادة خالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا وممثلين عن دوائر الطيران المدني المحلية والناقلات الوطنية في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز مكانتها الاقتصادية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحفيز شركات الطيران الوطنية على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعاً.

وقال معاليه: "تسهم المذكرة في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع سريلانكا وتأتي استكمالاً لجهود الهيئة في فتح الأجواء مع الدول التي تم مسبقاً توقيع اتفاقيات خدمات نقل جوي معها، بما يدعم التبادل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وهذه الدول".

من جانبه أكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أهمية هذه المباحثات مع الجانب السريلانكي، والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الجوي بين دولة الإمارات وسريلانكا، وزيادة عدد الرحلات ما يوفر خيارات أكثر للمسافرين ويدعم الاقتصاد والسياحة في كلا البلدين.

وقال سعادته: "أشكر أصدقاءنا من جمهورية سريلانكا على حفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات وأسفرت عن الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين بما يعود بالفائدة على المسافرين ويحفز المنافسة بين شركات الطيران".