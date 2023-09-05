رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد وحاكم رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل سموهم - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثوا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يطمح إليها .. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار.

كما تبادل سموهم التهاني بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لشركاء النجاح وكل الجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي..كما عبروا عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات وما حققوه من إنجازات استثنائية ترسخ مكانة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ سموهم شعب دولة الإمارات بهذا الإنجاز العلمي الملهم للأجيال.. مؤكدين اهتمام الدولة بمواصلة إسهاماتها ومبادراتها والسعي إلى تحقيق تطلعاتها في مجال الفضاء وعلومه لخدمة البشرية جمعاء وبما فيه الخير لمستقبل الإنسانية.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.