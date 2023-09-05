فليك على أعتاب مغادرة منتخب ألمانيا

فليك على أعتاب مغادرة منتخب ألمانيا
التاريخ
9/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سيتم إقالة مدرب منتخب ألمانيا،
هانسي فليك، عقب فترة التوقف الدولي الحالية، إن تعرض الفريق لأي تعثر.
قالت صحيفة بيلد: "هناك خطة واضحة داخل الاتحاد الألماني بشأن المدرب البديل، ويتواجد على قائمة المرشحين جوليان ناغلسمان، بالإضافة إلى
أوليفر غلاسنر، وماتياس زامر".
وأضافت: "فترة التوقف الدولي الأخيرة للمنتخب الألماني كانت كارثية للغاية، خصوصاً بعد التعادل مع أوكرانيا، والهزيمة أمام بولندا وكولومبيا".
وعلى الرغم من أن المباريات الثلاث كانت ودية فقط، ألا أنه يبدو أن فترة التوقف الدولية هزت بعض ثقة الاتحاد الألماني في فليك، خصوصاً مع الفشل الأخير له في مونديال 2022.
وسيلعب المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي الحالية أمام اليابان وفرنسا، وبالتالي سيكون فليك مطالب بتحقيق الفوز لاستعادة الثقة من جديد.
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