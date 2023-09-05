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فليك على أعتاب مغادرة منتخب ألمانيا

9/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سيتم إقالة مدرب منتخب ألمانيا،
هانسي فليك، عقب فترة التوقف الدولي الحالية، إن تعرض الفريق لأي تعثر.

قالت صحيفة بيلد: "هناك خطة واضحة داخل الاتحاد الألماني بشأن المدرب البديل، ويتواجد على قائمة المرشحين جوليان ناغلسمان، بالإضافة إلى
أوليفر غلاسنر، وماتياس زامر".

وأضافت: "فترة التوقف الدولي الأخيرة للمنتخب الألماني كانت كارثية للغاية، خصوصاً بعد التعادل مع أوكرانيا، والهزيمة أمام بولندا وكولومبيا".

وعلى الرغم من أن المباريات الثلاث كانت ودية فقط، ألا أنه يبدو أن فترة التوقف الدولية هزت بعض ثقة الاتحاد الألماني في فليك، خصوصاً مع الفشل الأخير له في مونديال 2022.

وسيلعب المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي الحالية أمام اليابان وفرنسا، وبالتالي سيكون فليك مطالب بتحقيق الفوز لاستعادة الثقة من جديد.

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