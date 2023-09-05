كيكي سيتيين.. أول إقالة في الليغا

وأبرز النادي الإسباني "احترافية والتزام" سيتيين وتقديره "له وللجهاز الفني على تولي المسئولية في موقف معقد" خلال الموسم الماضي الذي قدم خلاله الفريق "مستوى رائع" مع "تصعيد عدد كبير من شباب أكاديمية النادي والتأهل للدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الخامس في الليغا".

وستسند المسئولية مؤقتاً إلى المدير الرياضي للفريق ميجل أنخيل تينا الذي يقود غداً الأربعاء مران فياريال في مدينة خوسيه مانويل لانيثا الرياضية.

وكان سيتيين قد وصل فياريال عقب رحيل المدرب السابق أوناي إيمري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وبدأ مسيرته مع الفريق الإسباني بثلاث هزائم وتعادل في أول أربع مباريات رسمية.

ويعد فياريال رابع محطة تدريبية لسيتيين في الدوري الإسباني، حيث سبق له تدريب لاس بالماس وريال بيتيس وبرشلونة.