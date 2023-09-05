كيكي سيتيين.. أول إقالة في الليغا

كيكي سيتيين.. أول إقالة في الليغا
التاريخ
9/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلن فياريال اليوم الثلاثاء إقالة مدربه كيكي سيتيين بعد البداية السيئة للفريق في الدوري الإسباني، حيث خسر ثلاث من أول أربع جولات.
وأبرز النادي الإسباني "احترافية والتزام" سيتيين وتقديره "له وللجهاز الفني على تولي المسئولية في موقف معقد" خلال الموسم الماضي الذي قدم خلاله الفريق "مستوى رائع" مع "تصعيد عدد كبير من شباب أكاديمية النادي والتأهل للدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الخامس في الليغا".
وستسند المسئولية مؤقتاً إلى المدير الرياضي للفريق ميجل أنخيل تينا الذي يقود غداً الأربعاء مران فياريال في مدينة خوسيه مانويل لانيثا الرياضية.
وكان سيتيين قد وصل فياريال عقب رحيل المدرب السابق أوناي إيمري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وبدأ مسيرته مع الفريق الإسباني بثلاث هزائم وتعادل في أول أربع مباريات رسمية.
ويعد فياريال رابع محطة تدريبية لسيتيين في الدوري الإسباني، حيث سبق له تدريب لاس بالماس وريال بيتيس وبرشلونة.
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