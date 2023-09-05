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تغيرات على حالة الطقس بالأردن

9/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات بأن تشهد بلاد الشام بما فيها الأردن تغيّرات عديدة على صعيد الحالة الجوية مع مطلع الأسبوع القادم، وتحمل في طيّاتها استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المملكة حتى إجازة هذا الأسبوع، في حين تعود للانخفاض بصورة ملحوظة اعتباراً من يوم الأحد.

ويُتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف في المملكة مع نهاية هذا الأسبوع، لترتفع بذلك عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء حارة نسبياً في غالبية المناطق، في حين تكون شديدة الحرارة في البادية و مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

و من المُرجّح أن يتزايد تأثر المملكة مع عطلة نهاية الأسبوع بالكتلة الهوائية الحارة، بحيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة و بخاصة يوم السبت و تكون أعلى من معدلاتها المعتادة بذلك بحوالي 3-5 درجات مئوية و تتراوح درجات الحرارة العظمى حول منتصف الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، في حين تتجاوز الأربعين مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت و العقبة.

لكن يبدو هذا الارتفاع في درجات الحرارة مؤقتاً، حيث تقترب من المنطقة كتلة هوائية معتدلة الحرارة و رطبة، قادمة تؤثر على المملكة بدءاً من الأحد، و ستعمل بمشيئة الله، على انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة ، لتقل مُجدداً عن مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، و تسود أجواء معتدلة نهاراً فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، في حين تكون لطيفة في ساعات الليل بل و تميل للبُرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

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