تغيرات على حالة الطقس بالأردن

تغيرات على حالة الطقس بالأردن
التاريخ
9/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية توقعات بأن تشهد بلاد الشام بما فيها الأردن تغيّرات عديدة على صعيد الحالة الجوية مع مطلع الأسبوع القادم، وتحمل في طيّاتها استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المملكة حتى إجازة هذا الأسبوع، في حين تعود للانخفاض بصورة ملحوظة اعتباراً من يوم الأحد.
ويُتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف في المملكة مع نهاية هذا الأسبوع، لترتفع بذلك عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء حارة نسبياً في غالبية المناطق، في حين تكون شديدة الحرارة في البادية و مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
و من المُرجّح أن يتزايد تأثر المملكة مع عطلة نهاية الأسبوع بالكتلة الهوائية الحارة، بحيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة و بخاصة يوم السبت و تكون أعلى من معدلاتها المعتادة بذلك بحوالي 3-5 درجات مئوية و تتراوح درجات الحرارة العظمى حول منتصف الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية، في حين تتجاوز الأربعين مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت و العقبة.
لكن يبدو هذا الارتفاع في درجات الحرارة مؤقتاً، حيث تقترب من المنطقة كتلة هوائية معتدلة الحرارة و رطبة، قادمة تؤثر على المملكة بدءاً من الأحد، و ستعمل بمشيئة الله، على انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة ، لتقل مُجدداً عن مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، و تسود أجواء معتدلة نهاراً فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، في حين تكون لطيفة في ساعات الليل بل و تميل للبُرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.
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