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راصد: غياب كامل ومؤلم للكتل النيابية

9/5/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر، الثلاثاء، عن الكتل النيابية غائبة بشكل "كامل ومؤلم"، مما يستدعي جراحة في غاية السرعة والذهاب إلى انتخابات حزبية كما أقر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأصدر "راصد" لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثالث.

وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثالث 36 يوم عمل، توزعت على الدورة العادية بواقع 30 يوم عمل، والاستثنائية 6 أيام عمل، علماً أن عدد أيام العمل الرقابية وصلت إلى 4 أيام عمل.

وأكد بني عامر عبر قناة المملكة
ضرورة وجود عمل حزبي.

وقال بني عامر إن العنوان العريض والأهم، بأن هذا العام رسخ غياب الكتل بشكل كامل، مضيفاً: لا توجد كتل النيابية حقيقية ولا أي حضور أو أي فعل بهذا العام البرلماني، والنشاطات محدودة جدا وهي بحدود 3 أو4 نشاطات على مدى عام كامل لجميع الكتل البرلمانية.

ووصف بني عامر نشاطات الكتل وعملها بـ"المتواضع"، وتحدث عن غياب كامل في التنسيق الكتلوي وتحدث عن غياب كامل في التنسيق بشأن التصويت.

وقال بني عامر إن بعض الأحزاب السياسية التي لها حوالي 50 نائب كما يقولون داخل البرلمان، موزعين على كتل متناثرة ولا يوجد تنسيق، وقال إن الغياب مؤلم ويستدعي جراحة في غاية السرعة، وهي تتمثل بالذهاب إلى انتخابات حزبية.

وعلق عضو مجلس النواب جعفر الربابعة بقوله، إن الكتل ما دامت ليست كتل حزبية فكرية بناء على الفكر والبرامج، فهي كتل شبه هلامية تشكل لغايات معينة وانتخابات اللجان ورؤساء اللجان، وسرعان ما تتلاشى هذه الكتل.

وأشار الربابعة إلى وجود عدد كبير من النواب حديثي الخبرة بالأحزاب.

أما العنوان الثاني المستنبط من التقرير، قال إن هذا العام شهد انضباطا كبيرا في جلسات المجلس، وزيادة في حضور النواب، وقال إن نسبة الغياب أقل من سابقاتها.

وأشار بني عامر إلى وجود مساحة أوسع لسماع مقترحات النواب، وهو الأمر الذي كان مشجعا، وكان هناك مساحات أكثر للسماع، ويسجل هذا الأمر لرئيس البرلمان.

كما أشار بني عامر إلى غياب الرقابة غياب الرقابة، وهو مرتبط بالعمل الكتلوي بشكل كبير جدا، وعندما تضعف الكتل تضعف الرقابة، وهو الأمر الذي قد يفسر بضعف البرلمان، أو بتحسن وكثرة المساومات بين الحكومة والبرلمان، وأحيانا قد يكون هناك تطور في العلاقة بين الحكومة والبرلمان وأن النواب راضون تماما عن أداء الحكومة وهذا وارد جدا.

ورأى الربابعة أن الرقابة تنبثق من الكتل وليس من اللجان الدائمة في المجلس.

وقال بني عامر إن الكتلة الفاعلة في البرلمان لا تتجاوز 20% من مجلس النواب.

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