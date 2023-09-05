Wednesday, 06 September 2023 02:15 GMT

أبو الغيط: 114 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين اليابان والدول العربية

9/5/2023 2:31:44 PM
(MENAFN- Youm7) قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط إن اليابان لها دورا إيجابيا علي كافة الأصعدة، موضحا أن العلاقات مع اليابان بدأت منذ سنوات طويلة ووصل حجم التبادل التجاري الي نحو 114 مليار دولار تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة مع الدول العربية.



وأضاف أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، مشيرا إلى الحضور العربي الكبير لمناقشة جانبا من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط.





وأضاف انه عقد اجتماعا اخر تناول فيه المشاركون العديد من القضايا الدولية والاقليمية وصدر بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلع الجامعه للبدء الاعداد للدورة الرابعة لللحوار الغربي الياباني فبكي 2025.







MENAFN05092023000132011024ID1107011330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث