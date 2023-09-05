Wednesday, 06 September 2023 02:15 GMT

القاهرة تستضيف الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان

9/5/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان انعقد على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الثلاثاء.





وقد شارك في الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية، أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، هاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماع آلية المشاورات الثلاثية أكد التزام الدول الثلاثة بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، والتي تشمل حالياً مجالات الطاقة وخطوط الربط الكهربائي مع الأردن والعراق، وكذا تعزيز الصادرات في فلسطين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم في لبنان بهدف تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية لدى الأخيرة. كما عكست المناقشات تقاربا في وجهات النظر بشأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن أهم ما تطرقت إليه مناقشات الوزراء الثلاث.





هذا، وتجدر الإشارة إلى أن آلية المشاورات الثلاثية كان قد تم الاتفاق على تدشينها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني السابق إلى مصر والأردن في أغسطس 2021، حيث انعقدت الجولة الأولى للمشاورات على مستوى كبار المسئولين عبر تقنية الفيديوكونفرانس في مارس 2022، بينما استضافت القاهرة الجولة الثانية في سبتمبر 2022.





وزير الخارجية ، اخبار مصر ، اليوم السابع بلس ، اخبار الاردن ، اخبار اليابان ، وزير الخارجية الياباني







MENAFN05092023000132011024ID1107011329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث