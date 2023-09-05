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وزير الخارجية: اهتمام عربى كبير بتعزيز العلاقات مع اليابان

9/5/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ثمة اهتماما كبيرا من وزراء الخارجية العرب في المشاركة خلال فعاليات الحوار العربي الياباني، لتعزيز العلاقات العربية مع اليابان، وزيادة التفاعل بين الجانبين، في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب.



واعتبر "شكرى" أن هناك تقدير كبير من الجانب العربي لدور اليابان الداعم للدول العربية في مختلف الأصعدة السياسية والتنموية والاقتصادية.



وانطلق مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار العربي الياباني، والذي عقد بمقر الجامعة العربية بحضور وزراء الخارجية العرب.







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