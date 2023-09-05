Wednesday, 06 September 2023 02:14 GMT

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار

9/5/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في الأغوار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنها أبلغت من الهيئة العامة للشئون المدنية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، قرب الأغوار، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، وأطلقت النار قرب قرية الزبيدات شمال أريحا.



MENAFN05092023000132011024ID1107011325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث