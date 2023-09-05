استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنها أبلغت من الهيئة العامة للشئون المدنية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، قرب الأغوار، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، وأطلقت النار قرب قرية الزبيدات شمال أريحا.

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