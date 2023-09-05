استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار
التاريخ
9/5/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في الأغوار.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنها أبلغت من الهيئة العامة للشئون المدنية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، قرب الأغوار، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، وأطلقت النار قرب قرية الزبيدات شمال أريحا.
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