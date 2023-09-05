وبحث الجانبان -خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لتطوير التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة والتكتلات الدولية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة ودعم جهود المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع؛ السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام، والسيد خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.



