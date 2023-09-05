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وزير الخارجية البحريني يبحث مع أبو الغيط العمل العربي المشترك

9/5/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجامعة العربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الجامعة العربية لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق تطلعات قادة الدول العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل العربي، وسبل تعزيز التعاون العربي بما يلبي مصالح الدول والشعوب العربية.

وبحث الجانبان -خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لتطوير التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة والتكتلات الدولية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة ودعم جهود المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع؛ السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام، والسيد خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.



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