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قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية الإعلام جامعة النهضة

9/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراررقم 371 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة
النهضة، وتعديل مسمى كلية الإعلام والعلاقات الجامعة بجامعة النهضة ليصبح كلية الإعلام واللغات التطبيقية، والتي تطرح برامج جديدة وفقًا للاتجاهات العالمية الحديثة لتدريس الإعلام.
وبناء على على المسمى الجديد فتطرح كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة ببني سويف عدداً من البرامج الجديدة والتي تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في الإعلام بالعالم، وهي
1. برنامج الاتصال المسموع والمرئي Audio-Visualmunication

ويتضمن البرنامج في التخصصات الفرعية:
.
الإعلام الرياضي Sportsmunication
.
الأفلام التسجيلية Documentaries
.
دبلجة وترجمة الأفلام Dubbing and Subtitling Translation
2. برنامج الاتصال التسويقي Marketingmunication

ويتضمن البرنامج
في التخصصات الفرعية:
.
العلاقات العامة Public Relation
.
الإعلان والترويج Advertising and Promotion
.
الإعلام الصحي Healthmunication
3. برنامج الاتصال الرقمي Digitalmunication

ويتضمن البرنامج في التخصصات الفرعية:
.
الاتصال التفاعلي Interactivemunication
.
المنصات الرقمية Digital Platforms
4. قسم اللغات و الترجمة التخصصية و يدرس خلاله الطلبة برامج الترجمة التخصصية بخمس لغات مختلفة الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية و الصينية
و تفتح برامج الدراسة فى قسم اللغات و الترجمة التخصصية مجالات عمل مختلفة :
- Social Media manager
- مصمم جرافيك Graphic Designer
-Public Relations Manager
- أخصائي استراتيجيات المحتوىntent strategies specialist
- مدير علاقات العملاء tomer Relations Manager
-Marketing Director
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Specialist
- صانع محتوىntent Creator
- أخصائي تسويق رقمي Digital Marketing Specialist
- كبير مسئولي الإنتاج Production Manager
- Director of Marketing &munications
- مدير فني Art director
-
Video Editor
- متحدث اعلامي Media Spokesman
- مراسل اعلامي Media Reporter
-
محلل أو معلق رياضي Sportsmentator or Sportscaster
- مصمم ومخرج إعلانات Advertising designer and director
- مترجم ومدبلج أفلام Dubbing and Subtitling Translation


كما تقدم كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة مجموعة من المقررات التي تنمي مهارات الترجمة الإعلامية لدى الطلاب حيث يتعرف من خلال المقررات على المفاهيم والجوانب الأساسية للترجمة والاختلافات اللغوية والثقافية الأساسية بين الإنجليزية والعربية التي يجب مراعاتها عند الترجمة إلى جانب التعرف على القواعد العامة للترجمة الإعلامية، ومصطلحاتها المتداولة في العمل الإعلامي.
بالإضافة إلى الترجمة العملية للمحتوى الرقمي والعلاقات العامة والإعلان، والنصوص الإخبارية بالتركيز على الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء؛ من خلال ترجمتها من وإلى العربية والإنجليزية، والتعمق في الترجمة التخصصية لمجالات الإعلام الصحي والرياضي والاقتصادي والسياحي والسياسي،
وإلى جانب ذلك يكتسب الطالب القدرة على تمييز الأخطاء الشائعة في مجال الترجمة الإعلامية وكيفية تفاديها.


وتفتح برامج الدراسة في قسم الترجمة مجالات عمل متعدد أمام الخريجين
أبرزها :
- مترجم بوكالات الأنباء العالمية International News agencies
- ترجمة الأفلام Subtitling Translation
- ترجمة الأبحاث العلمية Scientific Research Translation
- مترجم نصوص وروايات أدبية Translation of Literacy Texts and Novels
- مترجم بالمواقع الإخبارية الإلكترونية Electronic News Sites Translator
- متحدث إعلامي بالسفارات والملحقات الثقافية Media Spokesman for Embassies and Cultural Attaché
- الترجمة السياحية Tourism Translation
- العمل بالقنوات التليفزيونية الدولية International TV Channels
- مترجم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي Translator at the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Internationaloperation


جامعة-النهضة-(1)

جامعة-النهضة-(2)



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