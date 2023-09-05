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رسالة ماجستير بجامعة عين شمس حول تحسين كفاءة الأداء المالى فى القطاع الحكومى

9/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) حصلت الباحثة نيفين عزت أحمد محمد المحاسب بوزارة المالية على درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة عين شمس وذلك عن رسالتها المقدمة بعنوان:" دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري ".



وتشكلت لجنة المناقشة، من د. طارق عبدالعال حماد أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة - جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق - رئيسًا، د. صفوت مصطفى الدويري أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد- كلية التجارة بجامعة عين شمس - مشرفًا، د. أشرف أحمد محمد غالي أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية التجارة - جامعة قناة السويس – عضوًا.



وتأتي أهمية الرسالة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، وذلك باستخدام مجموعة من الاتجاهات الحديثة والمداخل؛ لتطوير أدائها المالي، ومنها نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS) Management Information System Integrated Financial، كأحدى آليات تطوير أنظمة المعلومات المالية الحكومية، والتي ساهمت في حدوث التحول الجوهري في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية، والانتقال من العمل بالأساليب التقليدية واستخدام السجلات اليدوية، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي موحد ومتكامل، دعما لعمليات الإصلاح الحكومي المالي والإدارية.



لذلك سعت الباحثة في هذه الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS)، وعلاقته بالأداء المالي في القطاع الحكومي المصري، من خلال بيان دراسة أثر تطبيقه على تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي، وفقًا لمتطلبات العمل والنظم المحاسبية التي تعمل بها الوحدات الحكومية في القطاع الحكومي المصري.



وقد أثمرت الدراسة عن عدد من التوصيات الهامة التي تساعد متخذي القرار عند رسم السياسات المالية، وتحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي بطريقة متطورة، كما تحد من إهدار المال العام.







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