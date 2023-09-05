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خالد عبد الغفار يبحث مع نائب وزير الصحة بأرمينيا سبل الاستفادة من خبرات مصر

9/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، لبحث فرص التعاون المستقبيلة بين البلدين في القطاع الصحى.
جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء مع الوفد الأرميني
تناول تبادل الخبرات بين مصر وأرمينيا في مجالات (الأدوية، تدريب الكوادر الطبية، اعتماد وتراخيص المراكز الطبية، السياحة العلاجية).

وتابع "عبد الغفار"، أن الاجتماع ناقش التعاون بين البلدين في استقبال وتدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية في مصر، كما تم بحث التعاون في الاستفادة من خبرات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا.
وأضاف "عبد الغفار" أن الجانب الأرميني أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في منح الاعتماد والجودة لمنشآت الرعاية الأولية، وكذلك إجراءات منح التراخيص للعيادات والمراكز الطبية.
وتابع "عبد الغفار" أن اللقاء تطرق إلى تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من دولة أرمينيا إلى مصر، كما أعرب الجانب الأرميني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية خاصة في مكافحة الأمراض المعدية.
ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير
وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، والتي تم إطلاقها اليوم، للجانب الأرميني للاطلاع عليها والتعريف بإجراءات ومراحل العمل بتلك الاستراتيجية.
وأوضح "عبد الغفار"، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين لبحث جميع الاحتياجات، والوصول لأوجه تعاون يتم صياغتها في مذكرة تفاهم بين البلدين.






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