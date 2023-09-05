كوبرى البراجيل.. شاهد القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد

كوبرى البراجيل.. شاهد القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد
التاريخ
9/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا لأعمال تنفيذ كوبري البراجيل الجديد، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.
وأوضحت المحافظة أن الكوبري ينفذ بطول 1.5كم وعرض 45م بواقع 6 حارات لكل اتجاه، من البراجيل حتى الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب.
يُذكر أن مسار محور 26 يوليو الجديد يبدأ من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو الحالي بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.
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