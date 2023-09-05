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كوبرى البراجيل.. شاهد القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد

9/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا لأعمال تنفيذ كوبري البراجيل الجديد، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.
وأوضحت المحافظة أن الكوبري ينفذ بطول 1.5كم وعرض 45م بواقع 6 حارات لكل اتجاه، من البراجيل حتى الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب.
يُذكر أن مسار محور 26 يوليو الجديد يبدأ من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو الحالي بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.













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