ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، قول الرئيس السيسي في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة) إن تعداد سكان مصر يبلغ 105 ملايين نسمة إضافة إلى تسعة ملايين نسمة موجودين "ضيوفا" على أراضيها وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.

وسلطت "كونا" الضوء أيضا على تأكيد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة، وإشارة الرئيس كذلك إلى أن مصر حدث بها حروب عدة أحدثها "الحرب على الإرهاب" التي استمرت نحو 10 سنوات خلال الفترة من 2011 إلى 2022 وكانت تكلفتها على الدولة "ضخمة جدا" منوها بأن حالة الاستقرار والأمن "جزء مهم وأصيل" في التطوير والتنمية وأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني.



