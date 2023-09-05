الكرملين: لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - : "من غير الممكن التوصل إلى أية اتفاقات محددة، لأنه إذا تحدثنا عن صفقة الحبوب، فهذه عملية متعددة الأطراف.. وبالنسبة للغرب فقد رفض الالتزام بالشروط والمطالب الروسية، مما يجعل استمرارها غير ممكن.. لذلك، فإن الصفقة تتعلق بأطراف أخرى، وببساطة ليس من الممكن الاتفاق على شيء محدد بخصوصها في سياق الاتصالات الثنائية".

وأضاف: "لا خطط للتوصل إلى أية اتفاقات محددة، وكان الهدف الرئيسي أمس تنسيق المواقف حول حزمة واسعة من جوانب العلاقات الروسية التركية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية وقد تحقق هذا الهدف، وجرت مباحثات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مقررا إبرام أي اتفاقات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أمس خلال اجتماع مع نظيره التركي في أول لقاء شخصي لهما منذ عام، بأن روسيا لن تعود لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الغرب الشروط الروسية التي وعد بتنفيذها .

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب.

وفي سياق متصل ، قال المتحدث باسم الكرملين يسكوف أن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان لقضاء عطلة في مدينة سوتشي الروسية تعد بمثابة مؤشر على العلاقات الودية بين البلدين.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء: "لست متأكدا مما إذا كان أردوغان قد قبل هذه الدعوة، بوتين يدعو دائما أردوغان لزيارة بلادنا، وأردوغان يدعو بوتين دائما لزيارة تركيا".

وأكد أن "هذا يظهر مرة أخرى مدى قرب العلاقات الودية" بين الرئيسين.

وأجرى بوتين وأردوغان محادثات أمس في سوتشي. وقبل بدء اللقاء، قال الرئيس التركي لنظيره الروسي إن رحلته لم تستغرق سوى ما يزيد قليلا عن ساعة وأن سوتشي مدينة جميلة. ثم اقترح بوتين على أردوغان قضاء أجازة في سوتشي.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/ دميتري بيسكوف التعليق على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يزور روسيا قريبا ويلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد أن ترتيبات تجري لمثل هذا الاجتماع، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالنفي وقال: "ليس لدينا ما نقوله"، بحسب وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أوردت أمس الاثنين نقلا عن مصادر بين مسؤولين أمريكيين وحلفائهم إن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم زيارة روسيا في سبتمبر الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن كيم قد يلتقي ببوتين في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا منتصف الشهر الجاري.

كان بوتين وكيم قد اجتمعا في فلاديفوستوك في أبريل 2019.

وفي سياق منفصل ، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيًا في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأوكرانية جندته.

وقال بيان للأمن الروسي اليوم /الثلاثاء/ "قام هذا المواطن الروسي بالتواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، الذي كان يعمل على تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا".

وأضاف البيان: "أن نظام كييف مازال يواصل محاولات تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق، التي انضمت إلى روسيا وباقي الأراضي الروسية، عبر عملائه داخل أوكرانيا وخارجها.

يُذكر أن الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس الاثنين أنه اعتقل مواطنا أوكرانيا من مواليد عام 1968 يعمل مع المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا.



