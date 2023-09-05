Wednesday, 06 September 2023 02:13 GMT

الرئيس الأوكراني يزور خط الجبهة قرب مدينة باخموت شرقي البلاد

9/5/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، التقى الجنود الأوكرانيين الذين ينفذون العملية الهجومية حول مدينة "باخموت" شرقي البلاد.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن زيلينسكي زار الكتائب المحاربة في إطار رحلة عمل إلى منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه ناقش احتياجات الوحدات والتي من بينها تزويد قذائف مدفعية، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي على خط المواجهة، ومركبات إجلاء، ومعدات الحرب الإلكترونية.

كما سلم الرئيس الأوكراني، أوسمة إلى الجنود الذين وصفهم بالمحاربين في قطاع باخموت.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا طفيفًا باتجاه الجنوب والشمال الغربي لباخموت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سيطرت القوات الروسية على المدينة في شهر مايو الماضي من هذا العام.



MENAFN05092023000132011024ID1107011314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث