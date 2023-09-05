وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن زيلينسكي زار الكتائب المحاربة في إطار رحلة عمل إلى منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه ناقش احتياجات الوحدات والتي من بينها تزويد قذائف مدفعية، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي على خط المواجهة، ومركبات إجلاء، ومعدات الحرب الإلكترونية.

كما سلم الرئيس الأوكراني، أوسمة إلى الجنود الذين وصفهم بالمحاربين في قطاع باخموت.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا طفيفًا باتجاه الجنوب والشمال الغربي لباخموت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سيطرت القوات الروسية على المدينة في شهر مايو الماضي من هذا العام.



