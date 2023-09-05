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بوتين يدعو للاحتفال بالذكرى الـ8 لنصر روسيا بالحرب العالمية الثانية بشكل مهيب

9/5/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025، بشكل مهيب ومشرق ورسمي.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اللجنة المنظمة للاحتفالات، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية هي ملء جميع الفعاليات بمحتوى عميق والبدء بإعدادها من الآن.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "إن عدو روسيا ليس الشعب الأوكراني بل المجموعات النازية غير الآدمية وأتباعهم" .. مشيرا إلى ضرورة الكشف عمن رفعتهم السلطات الحالية في أوكرانيا إلى مستوى الأبطال، واصفا إياهم بالقتلة والدمويين.



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