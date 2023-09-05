وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اللجنة المنظمة للاحتفالات، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية هي ملء جميع الفعاليات بمحتوى عميق والبدء بإعدادها من الآن.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "إن عدو روسيا ليس الشعب الأوكراني بل المجموعات النازية غير الآدمية وأتباعهم" .. مشيرا إلى ضرورة الكشف عمن رفعتهم السلطات الحالية في أوكرانيا إلى مستوى الأبطال، واصفا إياهم بالقتلة والدمويين.



