روسيا تمدد خفض صادرات النفط حتى نهاية العام

وقال نوفاك -وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم- إن حجم التخفيض الطوعي لإنتاج الذهب الأسود في روسيا سيتم النظر فيه بشكل شهري وتقديره بناء على الوضع في السوق العالمية.

وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

وكانت روسيا قد تعهدت بكبح صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، ثم أعلنت تقليص القيود إلى 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.



