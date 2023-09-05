السفير المصرى بالنمسا يحضر ودية الأهلى مع الومينى السلوفينى

السفير المصرى بالنمسا يحضر ودية الأهلى مع الومينى السلوفينى
التاريخ
9/5/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) حرص السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام الومينى
السلوفيني وانتهت بفوز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف احرزهم كهربا وزعلوك وصلاح محسن.
وحضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.
وتأتي المباراة الودية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد.
وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غد الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.
ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.
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