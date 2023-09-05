Wednesday, 06 September 2023 02:13 GMT

السفير المصرى بالنمسا يحضر ودية الأهلى مع الومينى السلوفينى

9/5/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) حرص السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام الومينى
السلوفيني وانتهت بفوز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف احرزهم كهربا وزعلوك وصلاح محسن.

وحضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.

وتأتي المباراة الودية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غد الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.







MENAFN05092023000132011024ID1107011310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث