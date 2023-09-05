شحاتة وجعفر ودرويش وشوبير أول الحاضرين فى عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك.. صور
التاريخ
9/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من نجوم نادي الزمالك القدامي ، علي حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء السابق ، وفي مقدمتهم حسن شحاته وفاروق جعفر واسماعيل يوسف ، وكمال درويش واحمد جلال ابراهيم وطارق السيد وسمير عثمان الحكم الدولي السابق، واحمد عبد الحليم وعصام مرعي ، بالإضافة إلي أحمد شوبير حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر سابقا .
كما حرص كل من محمود أبو رجيلة ومحمود سعد نجوم الزمالك سابقا، ويقام مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الكابتن سعيد الجدي نجم نادي الزمالك السابق، بمسجد الحامدية الشاذليه، بمنطقة المهندسين بجوار مقر القلعة البيضاء.
على تلقى عزاء الراحل سعيد الجدي.
وتوفي الكابتن سعيد الجدي، صباح يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.
ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضه لوعكة صحية.
عزاء الكابتن سعيد الجدي (1)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (2)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (3)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (4)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (5)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (6)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (7)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (8)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (9)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (10)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (11)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (12)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (13)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (14)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (15)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (16)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (17)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (18)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (19)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (20)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (21)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (22)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (23)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (24)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (25)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (26)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (27)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (28)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (29)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (30)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (31)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (32)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (33)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (34)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (35)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (36)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (37)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (38)
عزاء الكابتن سعيد الجدي (39)
MENAFN05092023000132011024ID1107011309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.