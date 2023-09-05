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شحاتة وجعفر ودرويش وشوبير أول الحاضرين فى عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك.. صور

9/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من نجوم نادي الزمالك القدامي ، علي حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء السابق ، وفي مقدمتهم حسن شحاته وفاروق جعفر واسماعيل يوسف ، وكمال درويش واحمد جلال ابراهيم وطارق السيد وسمير عثمان الحكم الدولي السابق، واحمد عبد الحليم وعصام مرعي ، بالإضافة إلي أحمد شوبير حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر سابقا .

كما حرص كل من محمود أبو رجيلة ومحمود سعد نجوم الزمالك سابقا،
على تلقى عزاء الراحل سعيد الجدي.

ويقام مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الكابتن سعيد الجدي نجم نادي الزمالك السابق، بمسجد الحامدية الشاذليه، بمنطقة المهندسين بجوار مقر القلعة البيضاء.
وتوفي الكابتن سعيد الجدي، صباح يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.
ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضه لوعكة صحية.

عزاء الكابتن سعيد الجدي (1)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (2)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (3)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (4)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (5)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (6)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (7)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (8)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (9)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (10)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (11)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (12)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (13)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (14)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (15)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (16)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (17)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (18)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (19)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (20)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (21)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (22)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (23)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (24)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (25)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (26)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (27)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (28)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (29)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (30)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (31)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (32)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (33)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (34)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (35)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (36)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (37)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (38)

عزاء الكابتن سعيد الجدي (39)



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