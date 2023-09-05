Wednesday, 06 September 2023 02:13 GMT

الإسماعيلي يفوز على فيوتشر بهدف عبد الرحمن مجدى وديا

9/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فوزا صعبا على فريق فيوتشر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبد الرحمن مجدى في الشوط الأول، فى المباراة التى شهدت العديد من التغييرات لكلا الفريقين.

ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.



ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.



ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.



وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.











MENAFN05092023000132011024ID1107011308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث