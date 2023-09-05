حسن مصطفى: الزمالك يحتاج لـ11 لاعب خلال المرحلة المقبلة

وأوضح حسن مصطفى خلال حواره لليوم السابع قائلا " فريق الزمالك يحتاج للدعم خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب عدم جهزية بعض اللاعبين و تعرض البعض الاخر للإصابة بشكل دائم لذلك لابد من دعم الفريق بلاعبين في جميع المراكز " .

ومن جانب أخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى

الزمالك

معسكراً داخلياً مغلقاً غداً، الاثنين، فى مصر الجديدة، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسبما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.