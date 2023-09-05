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حسن مصطفى: الزمالك يحتاج لـ11 لاعب خلال المرحلة المقبلة

9/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) كشف حسن مصطفى نجم الاهلى و الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض يحتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع 11 لاعب جديد بجميع المراكز للمنافسة على البطولات المرحلة المقبلة .

وأوضح حسن مصطفى خلال حواره لليوم السابع قائلا " فريق الزمالك يحتاج للدعم خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب عدم جهزية بعض اللاعبين و تعرض البعض الاخر للإصابة بشكل دائم لذلك لابد من دعم الفريق بلاعبين في جميع المراكز " .

ومن جانب أخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
معسكراً داخلياً مغلقاً غداً، الاثنين، فى مصر الجديدة، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسبما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وحدد الجهاز الفني للزمالك 7 و11 سبتمبر الجارى لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
فى سياق مختلف، بات محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته من الاتحاد السكندرى، الأقرب لقيادة الخط الخلفى للفريق مع زميله حسام عبد المجيد فى الموسم الجديد.
ويؤمن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات وإمكانيات محمود علاء الفنية والبدنية، خاصة أنه صاحب قرار عودته لصفوف الفريق، ويفضله على زملائه الأخرين في قيادة الدفاع مع
حسام عبد المجيد.
من ناحية أخرى، كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء
من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

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