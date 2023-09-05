Wednesday, 06 September 2023 02:12 GMT

نكشف بند 67 من لائحة الحكام الجديدة للحد من تضارب المصالح قبل انطلاق الموسم الجديد

9/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة
التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.



ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم او الحكم المساعد او حكم الفيديو )VAR )بما يلي:



إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.



كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.







MENAFN05092023000132011024ID1107011306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث