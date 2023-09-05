الكويت تحصل على 4 مقاعد في اتحاد غرب آسيا للغوص

الكويت تحصل على 4 مقاعد في اتحاد غرب آسيا للغوص
التاريخ
9/5/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- حصلت الكويت اليوم الثلاثاء على اربعة مقاعد في اللجان الدائمة في اتحاد غرب آسيا للغوص والذي يتخذ الكويت مقرا له بعد اجتماع مجلس الادارة عبر الاتصال المرئي (زووم).
واسفرت نتائج تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد عن تزكية ممثلي الكويت وهم سلام الرجيب لعضوية (العلاقات الدولية) وهاني بن حسين ل(اللجنة الفنية) وهند الناهض ل(المساواة بين الجنسين) وحصة الخالد ل(البيئة).
وهنأ رئيس الاتحاد المهندس طلال السرحان في تصريح صحفي جميع الاعضاء الذين تم اختيارهم لتمثيل اللجان الدائمة.
واكد السرحان ان المستويات الفنية والخبرات التي يحظى بها جميع اعضاء اللجان ستساهم بتطوير اداء الاتحاد بشكل كبير.
ومن جانبه قال عضو لجنة العلاقات الدولية سلام الرجيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه التزكية لم تأت الا بناء على ثقة اعضاء مجلس الادارة بقدرة شباب الكويت على تطوير الاتحاد.
واضاف الرجيب ان "الاداء المتميز" في تنظيم بطولة العالم للغوص والتي اقيمت في الكويت في مايو الماضي لفت انتباه العديد من المهتمين بهذه الرياضة وخصوصا المسؤولين على المستوى الدولي والاقليمي.
واكد ان الكويت تملك العديد من الكوادر القادرة على صنع الفارق في المنظمات الاقليمية والدولية مشيرا الى قدرة الاعضاء الحاليين على رفع مستوى الرياضة المحلية والدولية.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
MENAFN05092023000071011013ID1107011305
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