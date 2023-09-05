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وكيل (الداخلية) يؤكد أهمية تضافر الجهود لوضع حلول عملية وعلمية للمشكلة المرورية

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الثلاثاء أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية بالبلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال ترؤس وكيل الوزارة رئيس المجلس الأعلى للمرور اجتماع المجلس ال17 بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي ووكيل وزارة الإعلام ناصر محيسن والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير بوزارة التربية سعود الجويسر نائبا عن وكيل الوزارة.
كما حضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب ومدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري رجاء المؤمن والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت الدكتور فهد الركيبي وأمين سر المجلس العميد سالم العجمي.
ونقل الفريق البرجس تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.
وذكر البيان ان المجلس بحث آلية تطبيق توجيهات وزير الداخلية بشأن إيجاد الحلول المناسبة لحركة النقل الجماعي بصفة عامة ونقل الطلبة بصفة خاصة وتأمين وسلامة حركة المرور مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.
كما ناقش المجلس العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها استعداد الوزارات والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد والعرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بخصوص تشكيل عدد من اللجان الفنية المتعلقة بموضوع النقل الجماعي للركاب والحملة التوعوية المرورية ولجنة دراسة وتنقيح اللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخيرا اللجنة المكلفة بإعداد منهج التوعية المرورية المقرر لطلاب الصف الـ12.
وأفاد البيان أن الفريق البرجس أكد أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التواصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لاعتمادها وتحويلها إلى واقع ملموس.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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