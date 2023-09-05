وكيل (الداخلية) يؤكد أهمية تضافر الجهود لوضع حلول عملية وعلمية للمشكلة المرورية
التاريخ
9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الثلاثاء أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية بالبلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال ترؤس وكيل الوزارة رئيس المجلس الأعلى للمرور اجتماع المجلس ال17 بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي ووكيل وزارة الإعلام ناصر محيسن والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير بوزارة التربية سعود الجويسر نائبا عن وكيل الوزارة.
كما حضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب ومدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري رجاء المؤمن والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت الدكتور فهد الركيبي وأمين سر المجلس العميد سالم العجمي.
ونقل الفريق البرجس تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.
وذكر البيان ان المجلس بحث آلية تطبيق توجيهات وزير الداخلية بشأن إيجاد الحلول المناسبة لحركة النقل الجماعي بصفة عامة ونقل الطلبة بصفة خاصة وتأمين وسلامة حركة المرور مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.
كما ناقش المجلس العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها استعداد الوزارات والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد والعرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بخصوص تشكيل عدد من اللجان الفنية المتعلقة بموضوع النقل الجماعي للركاب والحملة التوعوية المرورية ولجنة دراسة وتنقيح اللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخيرا اللجنة المكلفة بإعداد منهج التوعية المرورية المقرر لطلاب الصف الـ12.
وأفاد البيان أن الفريق البرجس أكد أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التواصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لاعتمادها وتحويلها إلى واقع ملموس.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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