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رئيس اتحاد الصحفيين العرب: حرية الصحافة ضرورة لنشر الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي بالمجتمعات

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 5 - 9 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي أهمية حرية الصحافة والصحفيين وضرورة دعمها وتعزيزها في جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لأثرها البارز في حرية التعبير ونقل المعلومات ونشر الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي في المجتمعات.
جاء ذلك في كلمة القاها اللامي اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب وإطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022 - 2023 في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات صحفية من 18 دولة عربية.
وأشاد اللامي بتقرير حالة الحريات الصحفية الذي يمثل واقع الحريات في الوطن العربي لما يتضمنه من أرقام وتفصيلات هامة مما يؤكد ضرورة الإيمان بالاعلام العربي.
من جانبه دعا رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب عبد الوهاب الزغيلات خلال اجتماعه مع الصحفيين من الوطن العربي لمناقشة واقع الحريات الصحفية إلى الاهتمام بمواضيع القوانين والتشريعات التي تنظم الحريات الصحفية في العالم العربي.
من ناحيته رحب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي بالضيوف العرب مشيدا بالجهود التي يبذلها اتحاد الصحفيين العرب لتعزيز حرية الصحافة وواقعها بشكل عام في المنطقة العربية ودورها البارز في تنظيم هذا الحدث.
يذكر ان تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي لسنة 2022 - 2023 استند إلى بيانات ومعلومات شاملة وأرقام حول حالة حرية الصحافة في العالم العربي كما ناقش الحاضرون سبل دعم حريات الصحافة وتعزيزها.
كما تنطلق أهمية التقرير من دعم حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي لما لها دور في مكافحة وكشف الفساد وحماية حقوق الإنسان باعتبارها أداة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات عن فرص العمل والاستثمار والتطورات الاقتصادية. (النهاية)

س خ م / ف ا س



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