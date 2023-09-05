رئيس اتحاد الصحفيين العرب: حرية الصحافة ضرورة لنشر الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي بالمجتمعات
التاريخ
9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 5 - 9 (كونا) -- أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي أهمية حرية الصحافة والصحفيين وضرورة دعمها وتعزيزها في جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لأثرها البارز في حرية التعبير ونقل المعلومات ونشر الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي في المجتمعات.
جاء ذلك في كلمة القاها اللامي اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب وإطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022 - 2023 في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات صحفية من 18 دولة عربية.
وأشاد اللامي بتقرير حالة الحريات الصحفية الذي يمثل واقع الحريات في الوطن العربي لما يتضمنه من أرقام وتفصيلات هامة مما يؤكد ضرورة الإيمان بالاعلام العربي.
من جانبه دعا رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب عبد الوهاب الزغيلات خلال اجتماعه مع الصحفيين من الوطن العربي لمناقشة واقع الحريات الصحفية إلى الاهتمام بمواضيع القوانين والتشريعات التي تنظم الحريات الصحفية في العالم العربي.
من ناحيته رحب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي بالضيوف العرب مشيدا بالجهود التي يبذلها اتحاد الصحفيين العرب لتعزيز حرية الصحافة وواقعها بشكل عام في المنطقة العربية ودورها البارز في تنظيم هذا الحدث.
يذكر ان تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي لسنة 2022 - 2023 استند إلى بيانات ومعلومات شاملة وأرقام حول حالة حرية الصحافة في العالم العربي كما ناقش الحاضرون سبل دعم حريات الصحافة وتعزيزها.
كما تنطلق أهمية التقرير من دعم حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي لما لها دور في مكافحة وكشف الفساد وحماية حقوق الإنسان باعتبارها أداة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات عن فرص العمل والاستثمار والتطورات الاقتصادية. (النهاية)
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