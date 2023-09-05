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(فيفا) يجري قرعة كأس العالم للأندية 2023 بجدة

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 9 (كونا) -- أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء بجدة قرعة كأس العالم للأندية (فيفا السعودية 2023) ومراسم إطلاق الشعار الرسمي للبطولة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة جدة حيث تم الكشف عن الهوية الرسمية للبطولة المستوحاه من نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى الذي يرمز إلى كرم الضيافة السعودية الأصيلة.
ووضعت القرعة المواجهة في المباراة الافتتاحية بين (الاتحاد) السعودي و(أوكلاند سيتي) النيوزيلاندي.
وتشمل قائمة المباريات:
- الدور الأول (المباراة الأولى) – الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - الاتحاد × أوكلاند سيتي
- الدور الثاني (المباراة الثانية) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – الأهلي × الفريق الفائز بالمباراة الأولى.
- الدور الثاني (المباراة الثالثة) - الجمعة 15 ديسمبر 2023 – كلوب ليون × وأوراوا ريددياموندز
- الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) – الاثنين 18 ديسمبر 2023 – الفائز ببطولة كوباليبرتادوريس × الفائز في المباراة الثانية.
- الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - الفائز في المباراةالثالثة × مانشستر سيتي.
وستقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر حيث ستشهد سبع مواجهات قوية على أرض مدينة جدة حيث تقرر أن يبدأ بيع تذاكر البطولة خلال الأيام القادمة. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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