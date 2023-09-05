(فيفا) يجري قرعة كأس العالم للأندية 2023 بجدة

(فيفا) يجري قرعة كأس العالم للأندية 2023 بجدة
التاريخ
9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 9 (كونا) -- أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء بجدة قرعة كأس العالم للأندية (فيفا السعودية 2023) ومراسم إطلاق الشعار الرسمي للبطولة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة جدة حيث تم الكشف عن الهوية الرسمية للبطولة المستوحاه من نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى الذي يرمز إلى كرم الضيافة السعودية الأصيلة.
ووضعت القرعة المواجهة في المباراة الافتتاحية بين (الاتحاد) السعودي و(أوكلاند سيتي) النيوزيلاندي.
وتشمل قائمة المباريات:
- الدور الأول (المباراة الأولى) – الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - الاتحاد × أوكلاند سيتي
- الدور الثاني (المباراة الثانية) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – الأهلي × الفريق الفائز بالمباراة الأولى.
- الدور الثاني (المباراة الثالثة) - الجمعة 15 ديسمبر 2023 – كلوب ليون × وأوراوا ريددياموندز
- الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) – الاثنين 18 ديسمبر 2023 – الفائز ببطولة كوباليبرتادوريس × الفائز في المباراة الثانية.
- الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - الفائز في المباراةالثالثة × مانشستر سيتي.
وستقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر حيث ستشهد سبع مواجهات قوية على أرض مدينة جدة حيث تقرر أن يبدأ بيع تذاكر البطولة خلال الأيام القادمة. (النهاية)
ع س ط / م م ج
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