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روسيا تقرر تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 5 - 9 (كونا) -- أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى نوفاك قوله إن "روسيا ستمدد العمل بقراره الخاص بالتخفيض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف تعزيز الخطوات الرامية إلى ضمان استقرار أسواق النفط وفقا لقرار دول تحالف (أوبك +)".
وأوضح أن روسيا ستتابع تطورات الوضع في الأسواق العالمية من أجل تقرير مواصلة الخفض لاحقا أو العودة لزيادة الانتاج.
وكانت روسيا قد قررت أسوة بالدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) في مارس الماضي خفض حجم صادرات النفط بمعدل 500 برميل يوميا.
وقررت الدول الأعضاء في (أوبك +) يونيو الماضي تمديد العمل طوعيا بخفض صادرات النفط حتى نهاية عام 2024 .
وأعلنت السعودية في وقت سابق اليوم تمديد خفض إنتاج النفط التطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
(النهاية)

ا س / م م ج




MENAFN05092023000071011013ID1107011301

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