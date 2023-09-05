روسيا تقرر تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
التاريخ
9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 5 - 9 (كونا) -- أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت تمديد العمل بقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى نوفاك قوله إن "روسيا ستمدد العمل بقراره الخاص بالتخفيض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف تعزيز الخطوات الرامية إلى ضمان استقرار أسواق النفط وفقا لقرار دول تحالف (أوبك +)".
وأوضح أن روسيا ستتابع تطورات الوضع في الأسواق العالمية من أجل تقرير مواصلة الخفض لاحقا أو العودة لزيادة الانتاج.
وكانت روسيا قد قررت أسوة بالدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) في مارس الماضي خفض حجم صادرات النفط بمعدل 500 برميل يوميا.
وقررت الدول الأعضاء في (أوبك +) يونيو الماضي تمديد العمل طوعيا بخفض صادرات النفط حتى نهاية عام 2024 .
وأعلنت السعودية في وقت سابق اليوم تمديد خفض إنتاج النفط التطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
(النهاية)
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MENAFN05092023000071011013ID1107011301
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