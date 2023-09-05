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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد للرئيس الفلسطيني دعم واشنطن للتدابير التي تعزز حرية وأمن الشعب الفلسطيني

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 9 (كونا) -– أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم واشنطن للتدابير التي تعزز حرية وأمن الفلسطينيين.
جاء ذلك عقب دعوة الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء للتدخل الفوري لوقف اقتحامات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس عباس وأعرب له عن "قلقه المستمر بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية".
وجدد التأكيد على "دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني".
واضاف ان بلينكن وعباس ناقشا "دعمهما لحل الدولتين ومعارضة الإجراءات التي تهدد بقاء هذا الحل".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي "دعم الولايات المتحدة المستمر للسياسات التي تضمن الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة قد قال في بيان في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل" مشيرا إلى أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيقود الامور إلى طريق مسدود وخطير".
ووفقا لبيان أبو ردينة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم (نور شمس) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم وهو ما نجم عنه استشهاد شاب فلسطيني بالإضافة إلى إحداث دمار كبير في البنية التحتية.
وشهد عام 2023 سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات استهدفت مناطق عدة في الضفة الغربية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسببت باستشهاد وجرح عدد كبير من الفلسطينيين وأحدثت دمارا واسعا في مناطقهم. (النهاية)

ر س ر / ف ا س




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