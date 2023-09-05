متخصصون خليجيون في مجال البيئة يؤكدون أهمية تحقيق التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ
التاريخ
9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة – 5 – 9 (كونا) -- أكد متخصصون وناشطون خليجيون في مجال البيئة اليوم الثلاثاء أهمية تحقيق التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون.
واثنى المتخصصون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي للمياة والطاقة وتغير المناخ بالبحرين على تنظيم المملكة لهذه الفعالية التي تسهم في تبادل الخبرات والمعلومات والتوعية في هذا المجال.
من جانبه نوه مدير إدارة البيئة والمختبرات في عمليات الخفجي المشتركة بين أرامكو لاعمال الخليج التابعة لارامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لشركة نفط الكويت عبدالسلام الكندري في تصريح ل(كونا) باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر واقامتها هذا المعرض الذي يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات.
وأضاف الكندري ان المشاركة اتاحت الفرصة لإظهار انجازات الشركة ودورها في حماية البيئة لاسيما وانها متطورة وتتبع جميع الأنظمة واللوائح البيئية.
وبدوره اكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية إبراهيم محمد ل(كونا) أهمية المشاركة في هذا المعرض وذلك لدعم المؤتمر بمملكة البحرين وللتعريف بمؤتمر الأطراف (كوب 28) ولتبادل الخبرات مع الشركات والتعرف على اخر ما تم التوصل اليه في هذا المجال ولتوضيح خطة الامارات لعام 2023 "حيث تهدف لتكون افضل دول العالم ليس فقط في الصحة والتعليم انما في الاستدامة".
وأضاف ان المشاركة في مثل هذه المعارض يعتبر فرصة لتوضيح خطة الامارات لعام 2050 بخصوص اخر مراحل الاعتماد على النفط ولتوصيل رسالة للمجتمع الدولي بانه لن يكون الاعتماد على النفط بل على الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والازرق.
واوضح انه من مهام الجمعية توصيل صوت الشعب الاماراتي للمجتمع الدولي بانه قادر على تقليل البصمة الكربونية على مستوى العالم.
ومن ناحيتها قالت المهندسة في مركز الأبحاث والتطوير في أرامكو السعودية تاليا الناطور ان المعرض يعد فرصة لشرح ما تعمل عليه الشركة من تطوير لعناصر الاستدامة المتعلقة بقطاع النقل لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت ان تقليل الانبعاثات الكربونية يكون اما عن طريق تطوير المحرك او تطوير الوقود (الوقود المستدام) منخفض الكربون الامر الذي يسهم بتقليل استخدام الوقود بنسبة تصل الى 70 بالمئة.
ومن جانبها اكدت رئيس مجموعة الاعلام والتوعية في هيئة الكهرباء والماء البحرينية نوف كمال ل(كونا) أهمية مثل هذه المعارض في توعية المشتركين بأهمية الترشيد باستهلاك الكهرباء والماء لكونهما طاقتان مهمتان يجب الحفاظ عليهما.
وأوضحت انه لدى الهيئة طرق مستحدثة ويعد المعرض فرصة لتعريف المشترك بها وبكيفية الاستهلاك الأمثل عن طريق استخدام ال (كيوار كود) لمعرفة حجم الاستهلاك.
ومن ناحيتها قالت مهندسة المشاريع في وحدة إدارة موارد المياه في وزارة النفط والبيئة هاجر بوضاحي ان المشاركة في المعرض تأتي بهدف التعريف بالمشاريع التي يتم من خلالها تعزيز إدارة موارد المياه بطريقة كاملة مشيرة الى ان الوحدة تعمل على تطبيق مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر لتعزيز مرونة المناخ على قطاع المياه في البحرين.
واضافت ان لدى الوحدة عدة مبادرات منها "نمذجة" تغير المناخ على قطاع المياه الجوفية تحديدا كما لديها منصة لتجميع كل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمياه بالإضافة الى قواعد ارشادية ونماذج لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتعزيز استخدام المياه الرمادية ومياه الامطار.
واوضحت ان جميع هذه المبادرات جزء من استيراتيجيات المملكة (استراتيجية المياه 2030) التي اطلقتها البحرين عام 2021.
يذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد ال خليفة افتتح على هامش اعمال المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي انطلق اليوم في البحرين المعرض بمشاركة أكثر من 20 شركة متخصصة وعدد من الجامعات والمنظمات لعرض وتقديم أفضل الحلول التقنيةالحديثة في هذا المجال والدراسات ذات العلاقة. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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