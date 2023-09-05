Wednesday, 06 September 2023 02:12 GMT

استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

9/5/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من قرية (الزبيدات) في محافظة اريحا والاغوار بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة أن الشهيد هو الفتى محمد زبيدات (17 عاما) وأن قوات الاحتلال احتجزت الجثمان.
وزعم جيش الاحتلال ان قواته أطلقت النار على فلسطيني في الاغوار بعد تنفيذه عملية اطلاق نار قرب (الزبيدات) اسفرت عن اصابة جندي بجروح طفيفة.
وباستشهاد الفتى زبيدات ترتفع حصيلة ضحايا قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بالضفة الغربية إلى شخصين حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية. (النهاية)

ن ق / م م ج



MENAFN05092023000071011013ID1107011298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث